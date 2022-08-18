Ердоган прибув в Україну

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до Львова в четвер, 18 серпня. Про це повідомляє турецьке видання Haberturk.

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Спочатку турецький лідер літаком дістався до Польщі, звідки наземним транспортом вирушив до Львова, де має відбутися зустріч Ердоган з президентом Україні Володимиром Зеленським.

Під час візиту також передбачено проведення тристоронньої зустрічі за участю президента українського і турецького президентів та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. На зустрічі, за інформацією ЗМІ, обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом.

Гутерріш прибув до Львова днем раніше, 17 серпня. Окрім того, очікується проведення двосторонньої зустрічі Гутерріша з Зеленським для обговорення питань щодо ситуації навколо Запорізької атомної електростанції, а також про відправлення місії щодо встановлення причин події в колонії в селищі Оленівка на окупованій території Донецької області, внаслідок якої загинули десятки українських військовополонених.

Спікер генсека наголосив, що щодо ЗАЕС позиція ООН незмінна і полягає у готовності підтримати відправку на станцію місії Міжнародного агентства з атомної енергетики. В свою чергу генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про готовність очолити делегацію на Запорізьку атомну станцію в окупованому Енергодарі.