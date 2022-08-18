- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Ердоган прибув в Україну
Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до Львова в четвер, 18 серпня. Про це повідомляє турецьке видання Haberturk.
Спочатку турецький лідер літаком дістався до Польщі, звідки наземним транспортом вирушив до Львова, де має відбутися зустріч Ердоган з президентом Україні Володимиром Зеленським.
Під час візиту також передбачено проведення тристоронньої зустрічі за участю президента українського і турецького президентів та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. На зустрічі, за інформацією ЗМІ, обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом.
Гутерріш прибув до Львова днем раніше, 17 серпня. Окрім того, очікується проведення двосторонньої зустрічі Гутерріша з Зеленським для обговорення питань щодо ситуації навколо Запорізької атомної електростанції, а також про відправлення місії щодо встановлення причин події в колонії в селищі Оленівка на окупованій території Донецької області, внаслідок якої загинули десятки українських військовополонених.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Спікер генсека наголосив, що щодо ЗАЕС позиція ООН незмінна і полягає у готовності підтримати відправку на станцію місії Міжнародного агентства з атомної енергетики. В свою чергу генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про готовність очолити делегацію на Запорізьку атомну станцію в окупованому Енергодарі.