В ООН готові підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, якщо Україна та РФ погодяться

В ООН готова підтримати місію Міжнародного агентства з атомної енергії на окуповану російськими військами Запорізьку атомну електростанцію, якщо на це погодяться і Україна, і Росія. Про це йдеться в опублікованому на сайті ООН коментарі речника генерального секретаря Стефана Дюжарріка.

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"Перебуваючи в тісному контакті з МАГАТЕ, Секретаріат ООН дійшов висновку, що він має в Україні логістичні та безпекові можливості, щоб підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва, якщо Росія та Україна на це погодяться", - сказано в ньому.

При цьому Дюжаррік відкинув звинувачення з боку російських офіційних осіб на адресу Секретаріату ООН у тому, що він чи то скасував, чи то заблокував візит МАГАТЕ на ЗАЕС.

"По-перше, МАГАТЕ є спеціалізованою установою, яка діє повністю незалежно при ухваленні рішень про те, як виконувати свій конкретний мандат. По-друге, Секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ", - пояснив він.

Нагадаємо, що 10 серпня Україна офіційно звернулася до ООН та МАГАТЕ з проханням про невідкладну організацію ними спільної міжнародної місії на окуповану ЗАЕС за участю військових експертів, але під керівництвом МАГАТЕ, причому з в'їздом на окуповану РФ територію виключно з боку території, підконтрольної Україні.

14 серпня 42 країни та ЄС як міжнародна структура опублікували спільну заяву, в якій зажадали від РФ вивести всі свої війська з території ЗАЕС, а 15 серпня Верховна Рада прийняла звернення до міжнародної спільноти із закликом визнати дії Росії на ЗАЕС актом ядерного тероризму.