Рада призвала мир признать действия России на ЗАЭС ядерным терроризмом

Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу по поводу осуждения акта ядерного терроризма, осуществляемого государством-агрессором на Запорожской атомной электростанции (Энергодар Запорожской области). За соответствующий проект постановления №7667 проголосовал 301 депутат, причем ни один не голосовал против и ни один не воздержался.

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Обращение адресовано Организации Объединенных Наций, Европейскому союзу, Европейскому Совету, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентам и правительствам государств-членов Международного агентства по атомной энергии (таковых сейчас 175).

"Верховная Рада призывает парламенты и правительства государств-членов МАГАТЭ признать действия Российской Федерации по оккупации ЗАЭС, ее минированию и обстрелу, ставящему под угрозу безопасное существование мира, актом ядерного терроризма", - говорится в нем.

Указанные международные структуры украинский парламент призывает применить санкции против всей российской атомной отрасли, в частности в отношении государственной корпорации "Росатом", входящих в нее предприятий и организаций и их дочерних компаний, расположенных как на территории РФ, так и за ее пределами.

Также Рада призвала ввести санкции против руководителей "Росатома" и его дочерних предприятий, отвечающих за реализацию политики РФ против Украины и принимающих непосредственное участие в принятии решений и осуществлении актов ядерного терроризма на территории Украины.

Парламенты и правительства государств-членов МАГАТЭ просят обратиться к генеральной конференции этого агентства относительно приостановки действия привилегий и прав России как его члена, а также лишения ее права голоса на заседаниях Совета управляющих МАГАТЭ и возможности участвовать в программах технического сотрудничества, научно-технического обмена и международных исследовательских проектах, проводимых под эгидой агентства.

ООН и МАГАТЭ Рада призвала поддержать и принять необходимые меры для организации и направления совместной миссии по безопасности на ЗАЭС с последующей демилитаризацией станции и выводом вооруженных российских военных и техники со станции и всей прилегающей территории, включая город Энергодар.

Напомним, что накануне 42 страны и ЕС в качестве международной структуры опубликовали совместное заявление, в котором требуют от РФ вывести все свои войска с территории Запорожской АЭС.

Отметим, что с 5 августа украинские власти начали сообщать об обстрелах российскими войсками по территории ЗАЭС, оккупированной российскими же войсками. В частности, сообщалось о повреждении датчиков хранилища отработавшего ядерного топлива.

10 августа Украина официально обратилась к ООН и МАГАТЭ с просьбой о безотлагательной организации ими совместной международной миссии на оккупированную ЗАЭС с участием военных экспертов, но под руководством МАГАТЭ.

При этом украинская сторона ранее выступала категорически против допуска МАГАТЭ в ЗАЭС до прекращения ее оккупации Россией и заявляла, что организация и лично ее глава Рафаэль Гросси находятся под влиянием российской пропаганды и сами же "поощряею ядерный терроризм", а также находится в вероятном сговоре с оккупантами.