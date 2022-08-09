В ожидании большой опасности. РФ планирует подключить Запорожскую АЭС к Крыму

Захватчики решили подключить Запорожскую АЭС к Крыму. "Росатом" уже передал на оккупированную ЗАЭС соответствующий план, сообщил глава "Энергоатома" Петр Котин.

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"Фактически с четверга мы имеем ухудшение ситуации на Запорожской АЭС. Сначала там началось с того, что персонал "Росатома" передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС к Крыму и первой предпосылкой этой программы фактически тяжелое повреждение линий связи станции с энергосистемой Украины", – сказал Котин.

По его словам, именно этот сценарий реализуют последние три дня, когда российские оккупанты повредили на ЗАЭС три линии электропередач. В настоящее время станция работает с одной линией выдачи мощности, что очень опасным режимом работы АЭС.

Дело в том, что для того чтобы переключить ЗАЭС на Крым, захватчикам необходимо полностью обесточить ее и оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

"Именно это прописано в программе, и после того как все это гасится, они снова начинают подключать области от подстанции в Джанкое, потом постепенно доходить до Каховской и от нее уже подключать Запорожскую АЭС. И после этого ЗАЭС уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме – она останется на российской частоте", – добавил он.

Период с момента обесточивания Запорожской АЭС окажется для нее самым опасным.

"В тот период, когда будут полностью погашены регионы и отключена ЗАЭС от энергосистемы, это самый опасный режим для нее. Потому что все 20 дизель-генераторов на Запорожской АЭС включатся, и если будут какие-либо сбои в этом оборудовании, это чревато расплавлением активных зон реактора", – предупредил Котин.

Напомним, что россияне угрожают отрезать оккупированную еще в марте Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы. Если им это удастся, это добавит проблем воюющей Украине в самый сложный отопительный сезон.