Атом в заручниках. Чи зможуть російські окупанти відрізати Запорізьку атомну електростанцію від України?

Росіяни погрожують відрізати окуповану ще у березні Запорізьку АЕС від української енергосистеми. Якщо їм це вдасться, це додасть проблем воюючій Україні під час найскладнішого опалювального сезону.

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Запорізька атомна електростанція була окупована російськими військами ще у березні . Після захоплення АЕС з'ясувалося, що все, що можуть зробити російські загарбники зі станцією, це відключити її, оскільки перепідключити атомну станцію на постачання Криму та інших окупованих територій неможливо. АЕС досі продовжує виконувати вказівки “Енергоатому” та постачати електрикою українську енергосистему, хоча персонал і змушений узгоджувати свої дії з окупантами.

Проте виходячи із заяв, які звучать із країни-агресора, у планах окупантів остаточно відрізати ЗАЕС від української енергосистеми та перепідключити її до окупованого Росією ще у 2014 році Криму. Виникає питання чи вдасться їм це, адже відрізати АЕС від енергосистеми досить складне з технічного погляду питання. Тим паче, що у разі серйозних помилок у процесі відключення чи перепідключення в Енергодарі може статися аварія, яка буде навіть серйознішою за Чорнобиль.

Проте окупантів, схоже, не дуже турбує перспектива аварії на Запорізькій АЕС: вони використовують приміщення атомної станції як військову базу, внаслідок чого на АЕС час від часу трапляються інциденти із людськими жертвами .

Хоча росіяни з початку війни показали своє недбале ставлення до таких серйозних речей як ядерна енергетика, вони мають серйозні напрацювання у сфері “мирного атома”, а також зберігають певний вплив у МАГАТЕ . З іншого боку – у МАГАТЕ схоже усвідомлюють усі ризики, до яких призводять дії росіян . Проте через поганий діалог між “Енергоатомом” та “МАГАТЕ”, далі закликів навести лад і допустити інспекцію справа, схоже, не пішла.

Чи можна відключити станцію від Української енергосистеми?

За словами колишньої міністерки енергетики Ольги Буславець, технічно це можливо. більш того, це ймовірно, оскільки мета окупантів завдати Україні максимум економічних збитків.

“Відключення ЗАЕС від енергосистеми України це лише питання часу. Атомна електрична станція не може бути зупинена і залишена без відведення тепла від реакторів та басейнів витримки. Саме тому на сьогодні енергоблоки ЗАЕС працюють для забезпечення охолодження зупинених блоків, а залишок електроенергії, що генерується, поставляється в енергетичну систему України”, — каже Буславець.

За її словами, разом із відключенням АЕС росіяни також готуються до відключення станції до української енергосистеми та перепідключення її до енергосистеми Росії.

Так, нещодавно окупантами було відновлено пошкоджені у 2015 році лінії електропередачі 330 кВ “Каховська – Джанкой” та “Каховська – Островська”, які з'єднують Херсонську область з АР Крим.

Тому очевидно, що для російської федерації цей сценарій є базовим. І ЗАЕС планується використовувати для забезпечення електроенергією тимчасово окупованих територій півдня України та Криму.

Оскільки об'єднана енергосистема України з 16.03.2022 працює синхронно з об'єднанням енергосистем країн континентальної Європи ENTSO-E, то технічно такий варіант можливий лише у разі фізичного відключення електричних зв'язків (магістральних ЛЕП 330/750 кВ) між Запорізькою АЕС та рештою об'єднань. У цьому випадку Україна залишиться без найбільшої атомної електростанції”, - каже Буславець.

Колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков також вважає, що з технічного погляду цей сценарій є цілком можливим.

“Перепідключити ЗАЕС, маючи у контроль над підстанціями та лініями електропередач, цілком можливо. До того ж маючи безліч атомних електростанцій у Росії вони можуть знати як це зробити технічно. Також не варто забувати, що Кремль поставив керувати окупованими територіями Сергія Кирієнка, який раніше очолював "Росатом" і є досить професійним атомником", - каже Плачков.

А енергетичний експерт Ольга Кошарна каже, що за схожим сценарієм від української енергосистеми можуть відключити не лише Запорізьку АЕС, а й Каховську ТЕС, а також вітрові електростанції на Херсонщині.

“Ми ж відключилися від російської та білоруської енергосистеми та підключилися до європейської. Вони можуть зробити те саме. Окупанти вели роботи з відновлення підірваної 2015 року ЛЕП у Крим з травня і вже звітували про її відновлення. Також у Новій Каховці, росіяни нещодавно здали досить сучасну підстанцію. Тут, правда, є технічні складності, оскільки потрібно буде перепідключити частину українських потужностей, що генерують, проте в технічному плані ці питання цілком вирішуються”, — каже Кошарна.

Зима без Запорізької АЕС

За словами Буславець, відключення ЗАЕС від енергосистеми України призведе до тяжких наслідків для останньої. Потужність Запорізької атомної станції становить 6 ГВт, або 43% потужності всієї атомної енергетики України, а за підсумками минулого року виробила близько 55% усієї електроенергії в Україні.

“Зараз ЗАЕС через пошкодження ЛЕП працює на обмеженій до 2 ГВт потужності. Проте, навіть такий режим роботи дозволяє економити близько 750 тис. тонн вугілля або 500 млн куб. м природного газу на місяць”, – каже Буславець.

На її думку, покрити дефіцит можна буде за рахунок додаткового навантаження енергоблоків ТЕС та ТЕЦ з відповідним збільшенням витрат палива, а також шляхом застосування непопулярних заходів щодо тимчасового обмеження електропостачання споживачів або залучення імпорту електричної енергії від європейських країн.

“Наголошую, поки міністр енергетики України запевняє ЄС, що Україна може заощадити від 5 до 7 млрд. куб. м природного газу за рахунок експорту української електроенергії, Україна у разі втрати генерації ЗАЕС сама матиме дефіцит електроенергії у певні періоди”, - зазначила колишній міністр.

Кошарна зазначає, що у разі втрати ЗАЕС взимку Україна може мати великі проблеми.

“Те, що ми зараз експортуємо до ЄС з Об'єднаної енергосистеми України, по суті менше, ніж експортували рік тому з Бурштинського енергоострова: якщо тоді експорт електроенергії становив 600 МВт, то зараз ми в сумі експортуємо 500. А взимку не факт, що нам самим вистачатиме електроенергії”, — каже Кошарна.

За її словами, Україна не зможе покрити дефіцит електрики за рахунок аварійної допомоги та буде змушена закуповувати електрику в Європі за комерційними контрактами.

З іншого боку, споживання електроенергії в Україні через бойові дії суттєво впало і, за деякими даними, це падіння становить до 40%. Однак також викликає низку питань здатність “Укргідроенерго” балансувати енергосистему в умовах посухи та маловодності . У таких умовах для забезпечення електропостачання в пікові періоди потрібно буде активно використовувати ТЕС та ТЕЦ, які використовуватимуть для генерації вугілля та газ. У таких умовах бажання уряду отримати газ за ленд-лізом виглядає цілком логічним.

Дипломатія та фактор ЗСУ

Ситуація навколо ЗАЕС турбує Міжнародне агентство з атомної енергетики з початку війни. Агентство з початку війни навіть планувало надіслати на ЗАЕС свою комісію. Україна виступає категорично проти візиту представників МАГАТЕ на ЗАЕС, звинувачуючи її у заохоченні "ядерного тероризму РФ" , а Гроссі - у тому, що той керується "російською пропагандою", у зв'язку із заявою про те, що на ЗАЕС нібито зберігається 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану, придатного для виробництва ядерної зброї, що українська сторона спростовує.

3 серпня гендиректор МАГАТЕ Маріано Гроссі заявив, що ситуація на електростанції вийшла з-під контролю і вкотре звернувся до України та Росії з проханням з проханням дозволити експертам відвідати та стабілізувати ситуацію, щоб уникнути ядерної аварії.

На думку Плачкова, якби “Енергоатом” ставився до Гроссі лояльніше, це дало б можливість для певних дипломатичних маневрів.

Пан Гроссі може зібрати міжнародну асамблею, де можна було б домовитися про виведення військових з об'єктів ЗАЕС, а також усунути росіян від прийняття рішень. Проте з нашого боку кроків у цьому напрямі немає, є дуже дивна позиція”, — каже Плачков.

З Плачковим згодна і Буславець, за її словами, окупація ЗАЕС могла б мати суттєві дипломатичні наслідки для окупанта, якби сама проблема окупації від початку не замовчувалася державними інститутами та “Енергоатомом”.

“Зараз ми маємо ситуацію, коли наш ядерний регулятор спільно з “Енергоатомом” створили конфлікт із МАГАТЕ і не змогли досягти жодних вигідних для країни умов. Виштовхування з процесу МАГАТЕ – це те, чого прагнула Росія, і наші чиновники, на жаль, зіграли на її боці. Чи вислуховуватиме наші претензії РБ ООН без відповідної інформації МАГАТЕ, і з огляду на блокуючий голос Росії - велике питання”, — каже екс-міністр.

За її словами, через дію чиновників країна опинилася у патовій ситуації і без ключових союзників у цьому питанні. Тому найбільш дієвим механізмом запобігання реалізації такого сценарію – це деокупація Енергодару та решти півдня України.

На деокупацію захопленої АЕС як на шанс уникнути низки проблем опалювального сезону, схоже розраховує і Банкова . У разі успіху Україні доведеться відновлювати зруйновану інфраструктуру, проте якщо контрнаступ ЗСУ сповільниться, росіяни матимуть усі шанси завершити перепідключення української генерації на окуповані території, а також закріпитися на захоплених позиціях.