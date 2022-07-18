Из-за "происшествия" на территории ЗАЭС ранены 9 оккупантов, есть и погибшие: что говорит мэр

Мэр оккупированного российскими войсками Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов заявляет о наличии погибших и по крайней мере девяти раненых оккупантов из-за некоего произошедшего на станции 18 июля события.

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"На территории временно оккупированной ЗАЭС произошло событие, в результате которого рашистов стало немного меньше физически... Что известно точно: во второй половине дня в городскую больницу срочно доставлены 9 военных страны-террориста с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии - в реанимацию. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем", - сообщил он.

При этом глава города отметил, что не будет "додумывать, что же стало причиной" уменьшения количества оккупантов на объекте, "который они якобы тщательно "охраняют", добавив, что об этом, вероятно, "позже скажут компетентные службы".

"Сейчас можем добавить только что орки испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, на длительное время заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга. Наконец людей отпустили. Оккупанты же продолжают искать врагов. И, возможно, начинают отдавать себе отчет, что циничные обстрелы соседних населенных пунктов, которые ведутся ими с территории атомной станции, не пройдут для них бесследно", - намекнул Орлов.

Отметим также, что днем Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявила, что на ЗАЭС захватчики начали похищать персонал с ключевых руководящих позиций станции, а именно 17 июля они захватили и вывезли в неизвестном направлении начальника службы охраны окружающей среды Игоря Квашнина, и его местонахождение теперь неизвестно. В НАЭК предположили, что "следующим шагом оккупантов станет очередная провокация".

Напомним при этом, что в предыдущие дни значительным обстрелам, которых до середины июля не происходило, стал подвергаться город Никополь Днепропетровской области, расположенный неподалеку от ЗАЭС с противоположной, контролируемой Украиной стороны Каховского водохранилища.