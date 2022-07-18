Россияне снова накрыли огнем Никополь: разрушены десятки домов

Армия Российской Федерации обстреляла жилые кварталы и городскую инфраструктуру Никополя Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня. Ранения получил один человек.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Русские войска несколько раз за ночь ударили из РСЗО по Никополю. Направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру", – проинформировал Резниченко.

По предварительной информации, ранен один человек – 75-летняя женщина. На данный момент она находится в больнице.

"Разрушены с десяток частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт", - добавил глава ОВА.

Сейчас на месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают поврежденные сети и выясняют масштабы разрушений.

Напомним, российские оккупанты уже неделю непрестанно обстреливают Днепропетровскую область. В ночь с 12 на 13 июля россияне открыли огонь из РСЗО по Никопольскому району, а уже на следующий день под обстрел попала Зеленодольская община.

Досталось также Синельниковскому району, однако уже 16 июля оккупанты с "Градов" снова накрыли огнем Никопольский район.