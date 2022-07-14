Оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровскую область

В ночь на 14 июля военные армии страны-агрессора РФ продолжали обстреливать Днепропетровскую область. Под огонь оккупантов попала Зеленодольская община.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Российская орда ночью и утром обстреляла Криворожский район.Под огонь попала Зеленодольская община. Враг умышленно стрелял по населенным пунктам - селу Большая Костромка и Зеленодольск", - отметил Резниченко.

По его словам, предварительно обошлось без пострадавших.

В других районах области в эту минуту спокойно.

Отметим, армия РФ в ночь с 12 на 13 июля открыла огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Никопольскому району Днепропетровской области