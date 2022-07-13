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Российские войска ударили из РСЗО по окрестностям Никополя
Армия РФ в ночь с 12 на 13 июля открыла огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Никопольскому району Днепропетровской области. Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.
В результате обстрела возник пожар на окраине Никополя, на место оперативно прибыли спасатели. По предварительной информации, люди не пострадали.
"Кроме самого Никополя, под удар попали еще две громады – Красногригорьевская и Мировская. В Красногригорьевской задело линию электропередач — частично без света сама Красногригорьевка и два села — это примерно 6 000 абонентов. В настоящее время на месте работают аварийные бригады электриков", — добавил Резниченко.
Он уточнил, что в Мировской громаде в результате обстрела повреждено заведение социальной инфраструктуры.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, стало известно, что после полуночи ВСУ сбили в Никопольском районе еще один беспилотник. До этого, вечером 12 июля, украинский защитники также ликвидировали один БПЛА.
Отметим, что РФ регулярно обстреливает Днепропетровскую область из РСЗО. Ранее, в ночь на 11 июля, ударили по двум громадам — Апостоловской и Зеленодольской. До этого, 9 июля, оккупанты из "Градов" обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога, в результате чего есть раненые, один человек погиб.