Армия РФ продолжает обстреливать из РСЗО Днепропетровскую область

В ночь на 11 июля военные армии страны-агрессора РФ продолжали обстреливать Днепропетровскую область. Ударили из РСЗО по двум общинам - Апостоловской и Зеленодольской.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район. Ударили из РСЗО по двум общинам - Апостоловской и Зеленодольской.Попали прямо по селам - Новосеменовке и Марьянскому", - отметил Резниченко.

Предварительно люди не пострадали, а в селах есть разрушение жилья. Также пострадал и крупный рогатый скот.

"В других районах области в эту минуту спокойно", - сообщил Резниченко.

Отметим, 9 июля оккупанты из "Градов" обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога, в результате чего есть раненые, один человек погиб.