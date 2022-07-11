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Армия РФ продолжает обстреливать из РСЗО Днепропетровскую область
В ночь на 11 июля военные армии страны-агрессора РФ продолжали обстреливать Днепропетровскую область. Ударили из РСЗО по двум общинам - Апостоловской и Зеленодольской.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район. Ударили из РСЗО по двум общинам - Апостоловской и Зеленодольской.Попали прямо по селам - Новосеменовке и Марьянскому", - отметил Резниченко.
Предварительно люди не пострадали, а в селах есть разрушение жилья. Также пострадал и крупный рогатый скот.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В других районах области в эту минуту спокойно", - сообщил Резниченко.
Отметим, 9 июля оккупанты из "Градов" обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога, в результате чего есть раненые, один человек погиб.