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Армія РФ продовжує обстрілювати з РСЗВ Дніпропетровську область
У ніч проти 11 липня військові армії країни-агресора РФ продовжували обстрілювати Дніпропетровську область. Вдарили з РСЗВ по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район. Вдарили з РСЗВ по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. Потрапили прямо по селах - Новосеменівці та Мар'янському", - зазначив Резніченко.
Попередньо люди не постраждали, а у селах є руйнування житла. Також постраждала і велика рогата худоба.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"У інших районах області на цю хвилину спокійно", - повідомив Резніченко.
Зазначимо, 9 липня окупанти з "Градів" обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу, внаслідок чого є поранені, одна людина загинула.