Армія РФ продовжує обстрілювати з РСЗВ Дніпропетровську область

У ніч проти 11 липня військові армії країни-агресора РФ продовжували обстрілювати Дніпропетровську область. Вдарили з РСЗВ по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район. Вдарили з РСЗВ по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. Потрапили прямо по селах - Новосеменівці та Мар'янському", - зазначив Резніченко.

Попередньо люди не постраждали, а у селах є руйнування житла. Також постраждала і велика рогата худоба.

"У інших районах області на цю хвилину спокійно", - повідомив Резніченко.

Зазначимо, 9 липня окупанти з "Градів" обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу, внаслідок чого є поранені, одна людина загинула.