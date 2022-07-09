Днепропетровская область снова подверглась обстрелам из "Градов": есть раненые, один человек погиб

Армия Российской Федерации не прекращает террор Днепропетровской области. 9 июля враг из "Градов" обстрелял Ингулецкий район Кривого Рога, в результате чего есть раненые, один человек погиб.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Утром российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Осознанно ударили из "Градов" по жилым кварталам", - проинформировал Резниченко.

По словам главы ОВА, этот коварный обстрел унес жизнь 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы.

Также повреждена школа и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина.

Напомним, 8 июля российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Удары пришлись по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской.