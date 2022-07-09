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Днепропетровская область снова подверглась обстрелам из "Градов": есть раненые, один человек погиб
Армия Российской Федерации не прекращает террор Днепропетровской области. 9 июля враг из "Градов" обстрелял Ингулецкий район Кривого Рога, в результате чего есть раненые, один человек погиб.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Утром российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Осознанно ударили из "Градов" по жилым кварталам", - проинформировал Резниченко.
По словам главы ОВА, этот коварный обстрел унес жизнь 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также повреждена школа и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина.
Напомним, 8 июля российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Удары пришлись по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской.