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Дніпропетровщина знову зазнала обстрілів з "Градів": є поранені, одна людина загинула
Армія Російської Федерації не припиняє терору Дніпропетровської області. 9 липня ворог з "Градів" обстріляв Інгулецький район Кривого Рогу, внаслідок чого є поранені, одна людина загинула.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Усвідомлено ударили з "Градів»"по житлових кварталах", - поінформував Резніченко.
За словами очільника ОВА, цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також пошкоджено школу і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд.
Нагадаємо, 8 липня російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській.