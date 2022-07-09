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Події
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Дніпропетровщина знову зазнала обстрілів з "Градів": є поранені, одна людина загинула

Дніпропетровська область, Криворізький район, Інгулецький район
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Армія Російської Федерації не припиняє терору Дніпропетровської області. 9 липня ворог з "Градів" обстріляв Інгулецький район Кривого Рогу, внаслідок чого є поранені, одна людина загинула.  

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.   

"На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Усвідомлено ударили з "Градів»"по житлових кварталах", - поінформував Резніченко. 

За словами очільника ОВА, цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані. 

Також пошкоджено школу і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд.  

Фото 2 — Дніпропетровщина знову зазнала обстрілів з "Градів": є поранені, одна людина загинула
Фото 3 — Дніпропетровщина знову зазнала обстрілів з "Градів": є поранені, одна людина загинула

Нагадаємо, 8 липня російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. 

Автор:
Анастасія Перцева