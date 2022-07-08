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Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область
8 липня російські війська знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ніч і ранок супроводжували сирени. На ранок російські війська знову обстріляли Криворізький район. Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській", - зазначив Резніченко.
У Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки у будинку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Зеленодольську окупаційні війська потрапили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих.
"У інших районах області на цю хвилину спокійно", - повідомив голова ОВА.
Зазначимо, що російські війська вночі 7 липня знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. У селі Мар'янське було пошкоджено лінію електропередач, а населений пункт частково залишився без світла.