Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область

8 липня російські війська знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч і ранок супроводжували сирени. На ранок російські війська знову обстріляли Криворізький район. Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській", - зазначив Резніченко.

У Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки у будинку.

У Зеленодольську окупаційні війська потрапили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих.

"У інших районах області на цю хвилину спокійно", - повідомив голова ОВА.

Зазначимо, що російські війська вночі 7 липня знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. У селі Мар'янське було пошкоджено лінію електропередач, а населений пункт частково залишився без світла.