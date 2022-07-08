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Оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровскую область
8 июля российские войска снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Удары пришлись по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ночь и утро сопровождали сирены.К утру российские войска снова обстреляли Криворожский район. Удары пришлись по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской", - отметил Резниченко.
В Апостоловской общине враг попал по селу Новосеменовка. Взрывная волна выбила стекла в доме.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Зеленодольске оккупационные войска попали по дачному массиву и парковой зоне. Предварительно, без пострадавших.
"В других районах области в эту минуту спокойно", - сообщил глава ОВА.
Отметим, российские войска ночью 7 июля снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. В селе Марьянское была повреждена линия электропередач, а населенный пункт частично остался без света.