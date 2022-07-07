Криворожский район Днепропетровской области снова под обстрелами: одно село осталось почти без света

Российские войска ночью 7 июля снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. В селе Марьянское повреждена линия электропередач, населенный пункт частично без света.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь тревог и обстрелов. Враг продолжает бить по Криворожскому району. Под обстрелами снова Зеленодольская община. В Марьянском повреждена линия электропередач. Село частично без света", - подчеркнул глава ОВА.

По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате вражеских обстрелов нет.

По словам Резниченко, в других районах области на 07:41 спокойно.

Напомним, российские войска вечером 6 июля обстреляли из реактивных систем залпового огня Покровскую общину Синельниковского района. В тот же день с самого утра оккупанты держали под прицелом Криворожский район, по которому уже шесть раз ударили из разного оружия, обстреляв сразу четыре общины.