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Криворожский район Днепропетровской области снова под обстрелами: одно село осталось почти без света
Российские войска ночью 7 июля снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. В селе Марьянское повреждена линия электропередач, населенный пункт частично без света.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Ночь тревог и обстрелов. Враг продолжает бить по Криворожскому району. Под обстрелами снова Зеленодольская община. В Марьянском повреждена линия электропередач. Село частично без света", - подчеркнул глава ОВА.
По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате вражеских обстрелов нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам Резниченко, в других районах области на 07:41 спокойно.
Напомним, российские войска вечером 6 июля обстреляли из реактивных систем залпового огня Покровскую общину Синельниковского района. В тот же день с самого утра оккупанты держали под прицелом Криворожский район, по которому уже шесть раз ударили из разного оружия, обстреляв сразу четыре общины.