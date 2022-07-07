Криворізький район Дніпропетровщини знову під обстрілами: одне село залишилося майже без світла

Російські війська вночі 7 липня знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. У селі Мар’янське пошкоджена лінія електропередач, наразі населений пункт частково без світла.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч тривог та обстрілів. Ворог продовжує бити по Криворізькому району. Під обстрілами знову Зеленодольська громада. У Мар’янському пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла", - наголосив очільник ОВА.

За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок ворожого обстрілу нема.

За словами Резніченко, в інших районах області станом на 07:41 спокійно.

Нагадаємо, російські війська ввечері 6 липня обстріляли з реактивних систем залпового вогню Покровську громаду Синельниківського району. Того ж дня від самого ранку окупанти тримали під прицілом Криворізький район, по якому вже шість разів ударили з різної зброї, обстрілявши одразу чотири громади.