Окупанти обстріляли з РСЗО схід Дніпропетровської області, є поранені

Російські війська ввечері 6 липня обстріляли з реактивних систем залпового вогню Покровську громаду Синельниківського району, повідомив у Telegram-каналі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"Поцілили по Покровській громаді. Троє людей поранені, один з поранених важкий. Сталося займання на місцевому сільгосппідприємстві. Рятувальники утихомирюють вогонь", - розповів він.

Крім того, чиновник зазначив, що в середу від самого ранку окупанти тримали під прицілом Криворізький район, по якому вже шість разів ударили з різної зброї, обстрілявши одразу чотири громади - Широківську, Апостолівську, Нивотрудівську та Зеленодольську.

Зокрема, у Апостолівській та Нивотрудівській громадах горіли поля з пшеницею, у Зеленодольській - лісосмуга, а от у Широківській громаді обстрілом понівечило сонячну електростанцію та зруйновано будинок у селі Шестірня: там сталася пожежа, але її вже загасили. Минулося без жертв, але село частково залишилося без світла та газу.

Натомість у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій зазначають, що ввечері ворог вже вшосте за добу обстріляв Криворізький район, зокрема, чотири рази вдарив по Широківській громаді.

"У Шестірні загорівся житловий будинок та господарча споруда. Пожежа виникла і в степу - загоряння на площі в 4 гектари. Є загроза розповсюдження вогню на поле із зерновими. Гасять вогонь три пожежні автомобілі. В Апостолівській та Нивотрудівській громаді через обстріл вдень горіли поля з пшеницею. Пожежа охопила 15 гектарів. Полум’я згасло. Постраждалих немає", - розповіли рятувальники.

Раніше в середу у відомстві повідомили, що агресор з "Ураганів" влучив по Шестірні та Широкому. У Шестірні було пошкоджено два будинки та господарча споруда, перебита лінія електропередач. Також розбито 12 сонячних панелей. Поряд рятувальники знайшли воронку діаметром 4 метри та глибиною 2 метри.

Зазначимо також, що внаслідок удару по Покровській громаді, як повідомляв Резніченко, 12 червня там загинула жінка. Крім того, ця територія обстрілювалася й у ніч на 14 червня, внаслідок чого було пошкоджено будинки.