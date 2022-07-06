Дніпропетровщина знову зазнала ворожого обстрілу: стріляли прямо по селу Шестірня

У Дніпропетровській області ніч на 6 липня минула з повітряною тривогою і ворожим обстрілом, який зазнав Криворізький район.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські війська знову ударили по Криворізькому району. Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків", - поінформував очільник ОВА.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, ввечері 2 липня окупаційні війська Російської Федерації запустили ракету по Павлограду Дніпропетровської області. За інформацією місцевих ЗМІ, над місцем влучення ракети в небо піднялися великі клуби диму.