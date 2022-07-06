Днепропетровская область снова подверглась враждебному обстрелу: стреляли прямо по селу Шестерня

В Днепропетровской области ночь на 6 июля прошла с воздушной тревогой и вражеским обстрелом, под которым оказался Криворожский район.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Русские войска снова ударили по Криворожскому району. Под прицел вражеской артиллерии попала Широковская община. Стреляли прямо по селу Шестерня. Повреждены несколько жилых домов", - проинформировал глава ОВА.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

Напомним, вечером 2 июля оккупационные войска Российской Федерации запустили ракету по Павлограду Днепропетровской области. По информации местных СМИ, над местом попадания ракеты в небо поднялись большие клубы дыма.