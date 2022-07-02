РФ нанесла ракетный удар по Павлограду

Вечером 2 июля оккупационные войска Российской Федерации запустили ракету по Павлограду Днепропетровской области. Об этом сообщает горсовет в Facebook.

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"В Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы. Фото, видео взрыва не выкладывайте в интернет!!! Ждем официальную информацию", - подчеркивают в горсовете.

Местные СМИ сообщают, что над местом попадания ракеты в небо подялись большие клубы дыма. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее, утром 30 июня, российские оккупационные войска вновь атаковали Зеленодольскую громаду Днепропетровской области. Целью удара был склад с зерном в Зеленодольске.

До этого российские военные обстреляли Днепропетровскую область в ночь на 28 июня. Кроме того, в ночь с 27 на 28 июня оккупанты выпустили 11 ракет по Николаеву, часть из них сбили силы ПВО.