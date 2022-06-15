Россияне снова обстреляли Днепропетровскую область: зафиксировано два "прилета" Новомосковском районе

Российские оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровскую область из “Ураганов”. 15 июня зафиксировано два прилета в Новомосковском районе.

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Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукаш.

"Под вечер есть два "прилета" в Новомосковском районе. Сейчас вся информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

Также враг днем из "Ураганов" снова попал по Зеленодольску.

"Попали в центр города в жилой квартал. Люди чудом не пострадали. В результате обстрела повреждены фасады и окна по меньшей мере в трех жилых домах. У зданий и на детской площадке спасатели обнаружили обломки кассетных снарядов", - добавил Николай Лукаш.

Также оккупанты попали по приграничным территориям Великой Костромки, никто не пострадал.

Стоит отметить, что ночью 15 июня российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" город Апостолово на Днепропетровщине. Погибли не менее четырех местных жителей.

Днем ранее оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы области. Ударили из "Ураганов" по Апостоловской и Покровской общинам.