Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину: зафіксовано два "прильоти" Новомосковському районі

Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область з “Ураганів". 15 червня зафіксовано два прильоти в Новомосковському районі.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукаш.

"Надвечір маємо два "прильоти" в Новомосковському районі. Наразі вся інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також ворог вдень з "Ураганів" знову поцілив по Зеленодольську.

"Влучили у середмістя в житловий квартал. Люди дивом не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади та вікна щонайменше у трьох житлових будинках. Біля будівель і на дитячому майданчику рятувальники виявили уламки касетних снарядів", - додав Микола Лукаш.

Також окупанти поцілили по прикордонним територіям Великої Костромки, ніхто не постраждав.

Варто зазначити, що вночі 15 червня російські війська обстріляли із реактивних систем залпового вогню "Ураган" місто Апостолове на Дніпропетровщині. Загинули щонайменше чотири місцеві жителі.

За день до того окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони області. Вдарили з "Ураганів" по Апостолівській та Покровській громадах.