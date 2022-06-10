У Дніпрі вранці чули потужні вибухи, після чого почалася пожежа

Окупанти вночі обстріляли три громади на Дніпропетровщині, а вранці у Дніпрі пролунав вибух, після чого почалася сильна пожежа на одному з підприємств міста.

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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У місцевих телеграм-каналах писали про пожежу у Дніпрі нібито внаслідок ракетного удару.

За словами Резніченка, сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ракетним ударом не пов'язана. Горіло на одному із підприємств міста. Рятувальники вогонь уже загасили. Попередньо, без постраждалих. Але деталі з'ясовуються.

За його даними, під ранок окупанти обстріляли Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостоловській ніхто не постраждав.

Зазначимо, російські окупанти не припиняють завдавати ударів по Дніпропетровській області. У ніч із 8 на 9 червня російські війська обстріляли з артилерії Криворізький район Дніпропетровської області.

А 1 червня армія РФ завдала трьох ракетних ударів з РСЗВ "Торнадо" по Синельниківському району Дніпропетровської області.