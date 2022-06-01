Российская армия нанесла три ракетных удара по Днепропетровской области, - глава ОВА

Военные Российской Федерации нанесли три ракетных удара с РСЗО "Торнадо" по Синельниковскому району Днепропетровской области.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"К сожалению, громко сегодня не только из-за грома. Атака по Синельниковскому району. Враг выпустил три ракеты из РСЗО "Торнадо", - проинформировал глава ОВА.

В частности, информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают спасатели, но их работу усложняет непогода.

Напомним, российские войска 28 мая нанесли ракетный удар по территории одного из промышленных предприятий Кривого Рога в районе одного из выездов из города.