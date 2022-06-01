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Российская армия нанесла три ракетных удара по Днепропетровской области, - глава ОВА
Военные Российской Федерации нанесли три ракетных удара с РСЗО "Торнадо" по Синельниковскому району Днепропетровской области.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"К сожалению, громко сегодня не только из-за грома. Атака по Синельниковскому району. Враг выпустил три ракеты из РСЗО "Торнадо", - проинформировал глава ОВА.
В частности, информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают спасатели, но их работу усложняет непогода.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, российские войска 28 мая нанесли ракетный удар по территории одного из промышленных предприятий Кривого Рога в районе одного из выездов из города.