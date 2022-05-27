В результате ракетного удара по Днепропетровской области погибло 10 человек

В результате утренних взрывов, которые прогремели под Днепром около 4:20 пятницы, 27 мая, погибли 10 военнослужащих и около 35 - получили ранения

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Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По Днепропетровщине из Ростовской области РФ было выпущено три ракеты "Искандер", одна из которых попала в цель.

Удар пришелся на казарму Нацгвардии, в результате чего погибли 10 человек, около 35 раненых.

Как сообщил глава теробороны Днепра Геннадий Корбан в эфире марафона на ДнепрТВ, погибших могло быть больше, но по приказу Минобороны, армия не концентрирует более 20 человек в одном месте.