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Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру: под завалами ищут людей
Утром в пятницу, 27 мая, российские оккупанты ударили ракетами по Днепру.В городе около четырех утра было слышно несколько взрывов.
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Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Беспокойная ночь и беспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", - написал он.
"На утро – три «прилета» в Днепровском районе. Сейчас информация о жертвах и масштабах разрушений выясняется. В других районах области ночь прошла спокойно", - сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, за ночь в Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу дважды.