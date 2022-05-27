Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру

Вранці в п'ятницю, 27 травня, російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру. У місті близько четвертої ранку було чути кілька вибухів.

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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Тривожна ніч та неспокійний ранок. Є кілька "прильотів". Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали та шукають людей", - написав він.

"На ранок – три "прильоти" у Дніпровському районі. Наразі інформація про жертви та масштаби руйнувань з'ясовується. В інших районах області ніч пройшла спокійно", - повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Зазначимо, за ніч на Дніпропетровщині оголошували повітряну тривогу двічі.