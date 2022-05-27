Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровській області загинуло 10 людей

Внаслідок ранкових вибухів, які прогриміли під Дніпром близько 4:20 п'ятниці, 27 травня, загинули 10 військовослужбовців та близько 35 – отримали поранення.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

По Дніпропетровщині з Ростовської області РФ було випущено три ракети "Іскандер", одна з яких потрапила в ціль.

Удар припав на казарму Нацгвардії, внаслідок чого загинуло 10 людей, близько 35 поранених.

Як повідомив голова тероборони Дніпра Геннадій Корбан в ефірі марафону на ДніпроТВ, загиблих могло бути більше, але за наказом Міноборони армія не концентрує більше 20 людей в одному місці.