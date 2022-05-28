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Российские войска нанесли удар по заводу в Кривом Роге: он сильно разрушен

Российские войска нанесли удар по заводу в Кривом Роге: он сильно разрушен
Вид на промзону на юге Кривого Рога. Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Разбор полета"

Российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из промышленных предприятий Кривого Рога "в районе одного из выездов из города". Об этом сообщил в своем Telegram-канале сын исполняющего обязанности мэра Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", - описал происходящее он.

В свою очередь, начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале также сообщил, что в результате попадания по предприятию двух ракет есть "сильные разрушения". Информация о пострадавших уточняется.

Автор:
Тимофей Беспятов