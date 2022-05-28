- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Российские войска нанесли удар по заводу в Кривом Роге: он сильно разрушен
Российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из промышленных предприятий Кривого Рога "в районе одного из выездов из города". Об этом сообщил в своем Telegram-канале сын исполняющего обязанности мэра Кривого Рога Александр Вилкул.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
"Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", - описал происходящее он.
В свою очередь, начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале также сообщил, что в результате попадания по предприятию двух ракет есть "сильные разрушения". Информация о пострадавших уточняется.