Російські війська завдали удару по заводу в Кривому Розі: він сильно зруйнований

Російські війська завдали ракетного удару по території одного із промислових підприємств Кривого Рогу "в районі одного з виїздів із міста". Про це повідомив у своєму Telegram-каналі син виконуючого обов'язки мера Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Завод практично знищений. Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяні підрозділи рятувальників", - описав він те, що відбувається.

У свою чергу, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі також повідомив, що внаслідок влучення по підприємству двох ракет є "сильні руйнування". Інформація щодо постраждалих уточнюється.