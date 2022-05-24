Окупанти обстріляли з "Ураганів" громаду на Дніпропетровщині: зруйновано кілька будинків (ФОТО)

Армія Російської Федерації обстріляла Зеленодольську громаду Дніпропетровської області з "Ураганів". Зокрема, влучили по Великій Костромці.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Неспокійну ніч змінив неспокійний ранок. Ворог обстріляв з "Ураганів" Зеленодольську громаду. Влучили по Великій Костромці", - йдеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок ворожої атаки є руйнування будинків, водночас люди не постраждали.

Також у Широківській громаді ворог поцілив по полях.

Нагадаємо, російська армія вночі, 23 травня, двічі обстріляла Апостолівську громаду Дніпропетровської області з "Ураганів". Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає.