Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Війна Війна
Категорія
Політика
Дата публікації

Окупанти обстріляли з "Ураганів" громаду на Дніпропетровщині: зруйновано кілька будинків (ФОТО)

Дніпропетровська область, Зеленоградська громада, війна в Україні, зруйнований будинок
Фото: Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка

Армія Російської Федерації обстріляла Зеленодольську громаду Дніпропетровської області з "Ураганів". Зокрема, влучили по Великій Костромці.  

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.  

"Неспокійну ніч змінив неспокійний ранок. Ворог обстріляв з "Ураганів" Зеленодольську громаду. Влучили по Великій Костромці", - йдеться у повідомленні. 

За його словами, внаслідок ворожої атаки є руйнування будинків, водночас люди не постраждали. 

Також у Широківській громаді ворог поцілив по полях. 

Фото 2 — Окупанти обстріляли з "Ураганів" громаду на Дніпропетровщині: зруйновано кілька будинків (ФОТО)
Фото 3 — Окупанти обстріляли з "Ураганів" громаду на Дніпропетровщині: зруйновано кілька будинків (ФОТО)

Нагадаємо, російська армія вночі, 23 травня, двічі обстріляла Апостолівську громаду Дніпропетровської області з "Ураганів". Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає. 

Автор:
Анастасія Дєдковська