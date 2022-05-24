На українсько-білоруському кордоні зростає загроза ракетних та авіаційних ударів, - Генштаб ЗСУ

На українсько-білоруському кордоні, на Волинському та Поліському напрямках, зростає загроза ракетних та авіаційних ударів по українських об'єктах з Білорусі. Агресор перемістив дивізіон ОТРК “Іскандер-М” до Брестської області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни здійснюють інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях. Таким чином зростає загроза ракетних та авіаційних ударів по українських об'єктах з Білорусі. Агресор перемістив дивізіон ОТРК “Іскандер-М” до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від держкордону України.

На Сіверському напрямку окупанти посилюють прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання українських військ на інші напрямки. Відзначено інженерне обладнання позицій в районах пункту пропуску “Погар” та населеного пункту Случовськ Брянської області.

Ворог завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Білопілля Сумської області.

На Харківському напрямку росіяни проводять штурмові дії з метою закріплення на західній та північній околицях населеного пункту Тернова. Водночас на Слов’янському напрямку ворог для підтримки наступальних дій, розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення Лисичанська та Сєверодонецька з подальшим виходом на адмінкордон Луганської області.

На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. На Сєверодонецькому напрямку противник веде штурмові дії в напрямках Тошківка та Устинівка.

На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі Василівки. На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках окупанти здійснювали вогневе ураження українських підрозділів із застосуванням артилерії та авіації.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування у напрямку Василівка – Кам’янське. На Південнобузькому напрямку противник зосередив основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ. Водночас у Чорноморській та Азовській операційних зонах обстановка суттєвих змін не зазнала.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль. Авіаційні підрозділи Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили шість БпЛА, ворожу крилату ракету та тридцять бойових броньованих машин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, жителі окупованих територій активізують співпрацю з розвідувальними та правоохоронними органами України. Зокрема, чоловіки з Донецької та Луганської області, навіть попри погрози арештів, категорично відмовляються воювати у збройних силах Росії.