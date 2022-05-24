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На украинско-белорусской границе растет угроза ракетных и авиационных ударов, - Генштаб ВСУ
На украинско-белорусской границе, на Волынском и Полесском направлениях, растет угроза ракетных и авиационных ударов по украинским объектам из Беларуси. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
Россияне оказывают интенсивное огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Таким образом, растет угроза ракетных и авиационных ударов по украинским объектам из Беларуси. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от госграницы Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Северском направлении оккупанты усиливают прикрытие украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущение переброски украинских войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах пункта пропуска "Погар" и населенного пункта Случовск Брянской области.
Враг нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белополье Сумской области.
В Харьковском направлении россияне проводят штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова. В то же время на Славянском направлении враг для поддержки наступательных действий развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.
На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления Лисичанска и Северодонецка с последующим выходом на админграницу Луганской области.
На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка.
В Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе Васильевки. На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях оккупанты производили огненное поражение украинских подразделений с применением артиллерии и авиации.
На Запорожском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку в направлении Васильевка – Каменское. На Южнобужском направлении противник сосредоточил основные усилия на удержании занятых рубежей.
В Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск. В то же время в Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.
"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, двадцать две единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль. Авиационные подразделения Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили шесть БПЛА, вражескую крылатую ракету и тридцать боевых бронированных машин", – говорится в сообщении.
Напомним, жители оккупированных территорий активизируют сотрудничество с разведывательными и правоохранительными органами Украины. В частности, мужчины из Донецкой и Луганской областей, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах России.