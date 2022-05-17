- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Россияне обстреляли одно из важных для Донецкой области предприятий, - председатель ОВА
Важное для Донецкой области предприятие Knauf Украина, специализирующееся в области сухого строительства, пола, штукатурки и теплоизоляции, было атаковано во вторник, 17 мая, российской авиацией.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"От ударов пострадали помещение предприятия, занялся пожар. Спасатели ГСЧС пытаются его обуздать. К счастью, во время авиаудара никто не пострадал. В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они умышленно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что восстанавливалось годами и десятью. Но они не учли того, насколько ярыми украинцы. Выстоим. Выборем. Отстроим", — добавил он.
Напомним, ранее в Донецкой области россияне обстреляли общины по всей линии фронта. В частности, враг попал по Авдеевскому коксохимическому заводу, повреждена часть оборудования.Подписывайтесь на наш YouTube канал