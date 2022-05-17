Россияне обстреляли одно из важных для Донецкой области предприятий, - председатель ОВА

Важное для Донецкой области предприятие Knauf Украина, специализирующееся в области сухого строительства, пола, штукатурки и теплоизоляции, было атаковано во вторник, 17 мая, российской авиацией.

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Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"От ударов пострадали помещение предприятия, занялся пожар. Спасатели ГСЧС пытаются его обуздать. К счастью, во время авиаудара никто не пострадал. В очередной раз россияне атакуют исключительно гражданский объект. Они умышленно разрушают промышленность Донбасса, пытаясь уничтожить то, что восстанавливалось годами и десятью. Но они не учли того, насколько ярыми украинцы. Выстоим. Выборем. Отстроим", — добавил он.

Напомним, ранее в Донецкой области россияне обстреляли общины по всей линии фронта. В частности, враг попал по Авдеевскому коксохимическому заводу, повреждена часть оборудования.