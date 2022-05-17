Росіяни обстріляли одне з важливих для Донецької області підприємств, — голова ОВА

Важливе для Донецької області підприємство Knauf Україна, що спеціализується у галузі сухого будівництва, підлоги, штукатурки та теплоізоляції було атаковане у вівторок, 17 травня, російською авіацією.

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Про це повідомим голова Донецької обласної військової адміністраціїї Павло Кириленко.

"Від ударів постраждали приміщення підприємства, зайнялася пожежа. Рятувальники ДСНС намагаються її приборкати. На щастя, під час авіаудару ніхто не постраждав. Вкотре росіяни атакують виключно цивільний об'єкт. Вони навмисне руйнують промисловість Донеччини, намагаючись знищити те, що відбудовувалося роками й десятиліттями. Але вони не врахували того, наскільки затятими є українці. Вистоїмо. Виборемо. Відбудуємо", — додав він.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області росіяни обстріляли громади по всій лінії фронту. Зокрема, ворог влучив по Авдіївському коксохімічному заводу, пошкоджено частину обладнання.