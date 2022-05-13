Окупанти обстріляли громади на Донеччині по всій лінії фронту, - голова ОДА

У Донецькій області росіяни обстріляли громади по всій лінії фронту. Зокрема, ворог влучив по Авдіївському коксохімічному заводу, пошкоджено частину обладнання.

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Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Він зазначив, що станом на ранок 13 травня найактивніші обстріли – на Авдіївському напрямку.

"Другий день поспіль росіяни завдають удару по Авдіївському коксохімічному заводу – 1 працівник поранений, пошкоджено частину обладнання. Місто знеструмлене. У Торецьку вчора поранено 1 людину, пошкоджено 5 будинків. У Світлодарську – пошкоджено 2 будинки, їхні мешканці вже були евакуйовані", - поінформував голова ОДА.

Водночас на Очеретинському та Авдіївському напрямках росіяни спробували прорвати оборону – обидві спроби були відбиті Збройними силами України.

"Найболючішою точкою лишається Маріуполь, де сталеві хлопці та дівчата ціною титанічних надзусиль тримають оборону "Азовсталі" під постійними ударами авіації, ракет, корабельних гармат, танків та артилерії. Українська держава звертається до усього світу, до міжнародних організацій із закликом врятувати життя наших воїнів. Віримо, що будемо почуті", - підкреслив Кириленко.

Нагадаємо, російські війська на Донбасі намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, основним їхнім завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лимана та Сєверодонецька.