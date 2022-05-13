Оккупанты обстреляли общины в Донецкой области по всей линии фронта, - председатель ОГА

В Донецкой области россияне обстреляли общины по всей линии фронта. В частности, враг попал по Авдеевскому коксохимическому заводу, повреждена часть оборудования.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он отметил, что по состоянию на утро 13 мая самые активные обстрелы – на Авдеевском направлении.

"Второй день подряд россияне наносят удар по Авдеевскому коксохимическому заводу – 1 работник ранен, повреждена часть оборудования. Город обесточен. В Торецке вчера ранен 1 человек, поврежден 5 домов. В Светлодарске – повреждены 2 дома, их жители уже были эвакуированы", - сказал глава ОГА.

В то же время, на Очеретинском и Авдеевском направлениях россияне попытались прорвать оборону – обе попытки были отбиты Вооруженными силами Украины.

"Самой болезненной точкой остается Мариуполь, где стальные ребята ценой титанических сверхусилий держат оборону "Азовстали" под постоянными ударами авиации, ракет, корабельных пушек, танков и артиллерии. Украинское государство обращается ко всему миру, к международным организациям с призывом спасти жизнь наших воинов. Верим, что будем услышаны", – подчеркнул Кириленко.

Напомним, российские войска в Донбассе пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Как отмечают в Генштабе ВСУ, основной их задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка.