Війська РФ на Донбасі підбираються до Сєвєродонецька та штурмують села на північ від Авдіївки - Генштаб

Російські війська на Донбасі намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямах. Як зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, основним їхнім завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лимана та Сєверодонецька.

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Так, на Лиманському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець для введення основних сил та проведення наступу. У напрямку Сіверська ведеться наступ у бік Зеленої Долини і Новоселівки. Продовжуються бойові дії.

Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території РФ у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку. На Сєверодонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Кудряшівки та Сєверодонецька, причому, за даними Генштабу ЗСУ, "має частковий успіх".

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії у напрямку Комушевахи, бойові дії продовжуються. На Авдіївському напрямку противник веде штурмові дії у напрямку Новобахмутівки та Новокалинового.

На Курахівському напрямку ворог настає у напрямах Степове – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар'їнка. Продовжуються бойові дії.

У Маріуполі основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні та спробах знищення українських підрозділів у районі заводу "Азовсталь". Противник не припиняє завдавати по ньому авіаційних ударів.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу було відбито дев'ять атак ворога, знищено вісім танків, шість одиниць бойової броньованої техніки, п'ять автомобілів та одну зенітну установку противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотники типу "Орлан-10".

На Слобожанському напрямку противник проводить перегрупування військ з метою недопущення подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону. У районах на північ від Харкова ворог обстрілює з артилерії підрозділи ЗСУ з метою завдання втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

На Слов'янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для відновлення наступу на Барвінкове та Слов'янськ. Для посилення передових підрозділів противник здійснив переміщення батальйонної тактичної групи.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював українські підрозділи із ствольної артилерії великої потужності та реактивних систем залпового вогню.

На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог таке продовжує артилерійські обстріли позицій українських військ. Для виявлення змін у положенні Сил оборони окупанти ведуть повітряну розвідку, зокрема і з використанням безпілотних літальних апаратів.

Крім того, на Миколаївському напрямку у районі Нової Каховки ворог здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.