"Тепер годують риб": ЗСУ знищують понтонні переправи окупантів через Сіверський Донець (ФОТО)

Українські військові запобігли черговій спробі російських окупаційних військ переправитися на танках через Сіверський Донець біля селища Білогорівка на заході Луганської області. Про це повідомив начальник обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Білогорівка - друга Чорнобаївка. ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи рашистів через Сіверський Донець! Білогорівка нині - форпост Луганщини, там рашисти намагаються вкотре перейти річку, але тільки риб годують... собою. Наші захисники б'ють орків як мух. До "дороги життя" росіяни пробитися не можуть, але 7-кілометрову ділянку щільно прострілюють здалеку", - написав він.

У свою чергу, у Twitter українського Міністерства оборони, з'явилося повідомлення про те, що артилеристи 17-ї окремої танкової бригади Сухопутних військ "відкрили сезон відпусток для рашистів: хтось скупався у Сіверському Донці, а хтось обпікся травневим сонцем". Супроводжено його фотографіями знищених танків та понтонної переправи.

За словами Гайдая, ворожі війська намагаються прорватися до Сєвєродонецька, повністю захопити Рубіжне та відрізати Луганщину від "великої землі", взявши під контроль трасу Лисичанськ - Бахмут.

"Ключове - "намагаються". Обстріли населених пунктів надпотужні. Гуманітарна ситуація на межі. На складах залишилося небагато гуманітарної допомоги. Завезти через обстріли дороги важко. Мобільний зв'язок не ловить. Працюємо над вирішенням ситуації, але надії мало. Луганщина відрізана від інформації ззовні. Евакуація поки неможлива", - описав ситуацію він.

Також глава області повідомив, що "орки викачали газ на розподільній станції в Новопскові", перекрили крани, і через пару днів весь регіон залишиться без газу.

Нагадаємо, що 8 травня в Білогорівці в результаті авіаудару було зруйновано школу, в якій ховалося близько 90 людей. За словами Гайдая, загиблими може бути близько 60 людей, проте розбір завалів дуже ускладнений через обстріли.