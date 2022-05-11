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"Газпром" послухався Україну і припинив транзит газу через окуповані території
Російський газовий монополіст "Газпром" припинив постачати газ через окуповані Донецьку та Луганську області. Про це на Facebook написав голова оператора ГТС Сергій Макогон.
"Сьогодні вранці "Газпром" на території Росії припинив транспортування з Росії до точки "Сохранівка". Крім того, на окупованих територіях України несанкціоновано було перекрито крани МГ "Шебелинка – Новопсков", яким відбувалося транспортування газу до газопроводів Луганської та Донецької областей", – написав Макогон.
За його словами, представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецької областей.
Макогон зазначив, що російська влада несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 10 травня "Оператор ГТС України" заявив про припинення транзиту газу через окуповану північ Луганської області через втрату контролю над компресорною станцією "Новопськ" та газовимірювальною станцією "Збереження".
У свою чергу в "Газпромі" заявили, що не бачать підстави для форс-мажору через захоплення компресорної станції.
У свою чергу експерти вважають, що у разі збереження транзиту через окуповану ГВС "Сохранівка" росіяни будь-якої миті могли б звинуватити українську сторону у крадіжці газу.