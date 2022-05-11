Россия могла бы в любой момент обвинить Украину в воровстве газа, - эксперты об оккупации ГИС "Сохрановка"

Эксперты считают что российская сторона может в любой момент обвинить украинскую в воровстве газа в условиях оккупации газоизмерительной станции “Сохрановка”, через которую шла треть транзита российского газа.

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"Своим заявлением оператор проинформировал партнеров о том, что он ГТС не в состоянии гарантировать надежность транзита. Это происходит потому что нет возможности гарантировать, что Россия прокачивает обусловленные контрактом объемы. Если такой возможности нет, то тогда россияне могут обвинить украинскую в воровстве газа и что мы не обеспечиваем европейских потребителей газа. Речь идет по меньшей мере трети законтрактованных объемах", — сказал в комментарии Delo.ua директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

По его мнению, риски прекращения российского транзита через Украину достигли максимального уровня с начала войны и на текущий момент они сохраняются. Однако он не думает, что захват ГИС "Сохрановка" станет фактором, который увеличит данные риски.

В свою очередь эксперт Центра Разумкова Максим Билявский отмечает, что в случае продолжения транзита газа через оккупированные территории россияне могли бы снижать объемы поставок газа, вынуждая Украину покрывать недостачу газа из собственных хранилищ. В этом случае Нафтогаз был бы вынужден опустошать украинские подземные хранилища газа, который необходим Украине на следующий отопительный сезон.

При этом Билявский отмечает, что утром 11 мая транзит газа был частично перенаправлен на ГИС "Суджа", которая находится в Сумской области на границе с Россией. Однако для транзита через данную станцию есть определенные ограничения предусмотренные контрактом.

"Сейчас через "Суджу" прокачивают 72-74 млн куб. м в сутки, а ограничения по контракту предусматривают 77 млн куб. м в сутки. Но технические возможности ГИС "Суджа" значительно больше. Данная ситуация - вызов для украинской энергодипломатии. Сейчас мы должны объединиться с нашими европейскими партнерами. Европейские потребители российского газа должны еще раз подчеркнуть что вторжение России в Украину угрожает энергетической безопасности Европы и продолжать давление на Кремль", — отмечает Билявский.

По его мнению, своими действиями Россия также пытается убедить ЕС в том, что "Северный поток-2" нужен. В свою очередь ЕС должен продолжить давление на Россию, чтобы та деоккупировала ГИС "Сохрановка" либо же пошла на изменения транзитного контракта, которые предусматривали бы перенаправления транзита на ГИС "Суджа".

Напомним, 10 мая "Оператор ГТС Украины" заявил о прекращении транзита газа через оккупированный север Луганской области из-за потери контроля над компрессорной станцией "Новопсков" и газоизмерительной станцией "Сохрановка".

В свою очередь в "Газпроме" заявили, что не видят основания для форс-мажора из-за захвата компрессорной станции.