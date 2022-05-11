Росія могла б будь-якої миті звинуватити Україну в крадіжці газу, - експерти про окупацію ГВС "Сохранівка"

Експерти вважають, що російська сторона може будь-якої миті звинуватити українську у крадіжці газу в умовах окупації газовимірювальної станції “Сохранівка”, через яку йшла третина транзиту російського газу.

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"Своєю заявою оператор поінформував партнерів про те, що він ГТС не може гарантувати надійність транзиту. Це тому, що немає можливості гарантувати, що Росія прокачує обумовлені контрактом обсяги. Якщо такої можливості немає, то тоді росіяни можуть звинуватити українців у крадіжці газу і що ми не забезпечуємо європейських споживачів газу. Йдеться щонайменше третина законтрактованих обсягів", - сказав у коментарі Delo.ua директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

На його думку, ризики припинення російського транзиту через Україну досягли максимального рівня з початку війни і зараз вони зберігаються. Проте він не думає, що захоплення ГВС "Сохранівка" стане фактором, який збільшить ці ризики.

У свою чергу, експерт Центру Разумкова Максим Білявський зазначає, що у разі продовження транзиту газу через окуповані території росіяни могли б знижувати обсяги постачання газу, змушуючи Україну покривати нестачу газу з власних сховищ. У цьому випадку Нафтогаз був би змушений спустошувати українські підземні сховища газу, який потрібний Україні наступного опалювального сезону.

При цьому Білявський зазначає, що вранці 11 травня транзит газу був частково перенаправлений на ГВС "Суджа", що на Сумщині на кордоні з Росією. Однак для транзиту через цю станцію є певні обмеження, передбачені контрактом.

"Зараз через "Суджу" прокачують 72-74 млн куб. м на добу, а обмеження за контрактом передбачають 77 млн куб. м на добу. Але технічні можливості ГВС "Суджа" значно більші. Дана ситуація - виклик для української енергодипломатії. Зараз ми Європейські споживачі російського газу повинні ще раз наголосити, що вторгнення Росії в Україну загрожує енергетичній безпеці Європи і продовжувати тиск на Кремль", - зазначає Білявський.

На його думку, своїми діями Росія також намагається переконати ЄС у тому, що "Північний потік-2" потрібний. У свою чергу ЄС повинен продовжити тиск на Росію, щоб та деокупувала ГІС "Сохранівка" або ж пішла на зміни транзитного контракту, які передбачали б перенаправлення транзиту на ГВС "Суджа".

Нагадаємо, 10 травня "Оператор ГТС України" заявив про припинення транзиту газу через окуповану північ Луганської області через втрату контролю над компресорною станцією "Новопськ" та газовимірювальною станцією "Збереження".

У свою чергу в "Газпромі" заявили, що не бачать підстави для форс-мажору через захоплення компресорної станції.