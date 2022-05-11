"Газпром" послушался Украину и прекратил транзит газа через оккупированные территории

Российский газовый монополист “Газпром” прекратил поставлять газ через оккупированные Донецкую и Луганскую области. Об этом на Facebook написал глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

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"Сегодня утром "Газпром" на территории России прекратил транспортировку из России до точки "Сохрановка". Кроме того, на оккупированных территориях Украины несанкционированно были перекрыты краны МГ "Шебелинка – Новопсков", по которому происходила транспортировка газа в газопроводы Луганской и Донецкой областей", - написал Макогон.

По его словам, представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей.

Макогон отметил, что российские власти несут полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий.

Напомним, 10 мая "Оператор ГТС Украины" заявил о прекращении транзита газа через оккупированный север Луганской области из-за потери контроля над компрессорной станцией "Новопсков" и газоизмерительной станцией "Сохрановка".

В свою очередь в "Газпроме" заявили, что не видят основания для форс-мажора из-за захвата компрессорной станции.

В свою очередь эксперты считают, что в случае сохранения транзита через оккупированную ГИС "Сохрановка" россияне в любой момент могли бы обвинить украинскую сторону в воровстве газа.