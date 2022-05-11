"Теперь кормят рыб": ВСУ уничтожают понтонные переправы оккупантов через Северский Донец (ФОТО)

Украинские военные пресекли очередную попытку российских оккупационных войск переправиться на танках через Северский Донец у поселка Белогоровка на западе Луганской области. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Белогоровка – вторая Чернобаевка. ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы рашистов через Северский Донец! Белогоровка сейчас - форпост Луганщины, там рашисты пытаются перейти реку, но только рыб кормят... собой. Наши защитники бьют орков как мух. К "дороге жизни" россияне пробиться не могут, но 7-километровый участок плотно простреливают издалека", - написал он.

В свою очередь, в Twitter украинского Министерства обороны, появилось сообщение о том, что артиллеристы 17-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск "открыли сезон отпусков для рашистов: кто-то искупался в Северском Донце, а кто-то обжегся майским солнцем". Сопровождено оно фотографиями уничтоженных танков и понтонной переправы.

По словам Гайдая, вражеские войска пытаются прорваться в Северодонецк, полностью захватить Рубежное и отрезать Луганщину от "большой земли", взяв под контроль трассу Лисичанск - Бахмут.

"Ключевое – "пытаются". Обстрелы населенных пунктов сверхмощные. Гуманитарная ситуация на грани. На складах осталось немного гуманитарной помощи. Завезти из-за обстрелов дороги трудно. Мобильная связь не ловит. Работаем над разрешением ситуации, но надежды мало. Луганщина отрезана от информации извне. Эвакуация пока невозможна", - описал ситуацию он.

Также глава области сообщил, что "орки выкачали газ на распределительной станции в Новопскове", перекрыли краны, и через пару дней весь регион останется без газа.

Напомним, что 8 мая в Белогоровке в результате авиаудара была разрушена школа, в которой пряталось порядка 90 человек. По словам Гайдая, погибшими могут быть около 60 человек, однако разбор завалов очень осложнен из-за обстрелов.