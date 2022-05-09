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Армией РФ наведены три понтонных переправы для форсирования реки Северский Донец - Минобороны

Армией РФ наведены три понтонных переправы для форсирования реки Северский Донец - Минобороны
Фото: Укринформ

В Минобороны сообщили о наведении врагом трех понтонных переправ в районе Белогоровки, что в 6 км к западу от Лисичанска, для форсирования реки Северский Донец.

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Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. 

"Для развития перспектив в направлении на Северск и Лисичанск противники продолжают форсировать реки Северный Донец. В районе Белогоровки, что в 6 км к западу от Лисичанска, наведены три понтонные переправы", - сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге.

Также сообщается о штурме и угрозе новых бомбовых ударов по "Азовстали" в Мариуполе, попытках наступать и сдерживать ВСУ на Харьковском, Донецком и Таврическом направлениях.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что продолжаются активные бои в Рубежном и Белогоровке, где оккупанты пытаются захватить трассу Лисичанск — Бахмут.

По его словам "сегодняшний день решающий", поскольку российская армия соорудила понтонную переправу через Северский Донец, переправили часть техники и пытаются закрепиться.