Россия хочет захватить Краматорск и Северодонецк, — разведка Великобритании

Оккупанты сконцентрировались на захвате Краматорска Донецкой области и Северодонецка Луганской области, несмотря на то, что ВСУ успешно отбивают все атаки врага на этих направлениях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Несмотря на попытки прорвать украинскую оборону и набрать обороты, Россия, скорее всего, намерена выйти за пределы Изюма для захвата городов Краматорск и Северодонецк. Захват этих мест укрепит позиции российских военных", — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Оккупация этих городов, как отмечают в оборонном ведомстве, может укрепить российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и стать плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе.

Разведка также сообщает, что Россия развернула 22 батальонные тактические группы под Изюмом, пытаясь продвинуться в направлении северной части Донбасса.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что российские военные активно наступают на Донбассе. Так, на Лиманском направлении Россия атаковала позиции ВСУ на рубеже возле Лимана, в это же время на Северодонецком направлении россияне также пытаются захватить Рубежное.

Кроме того, оккупационные войска не прекращают атаковать Северодонецк и другие населенные пункты Луганской области.