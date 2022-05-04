Росія хоче захопити Краматорськ та Сєверодонецьк, — розвідка Великобританії

Окупанти сконцентрувалися на захопленні Краматорська Донецької області та Сєверодонецька Луганської області, попри те, що ЗСУ успішно відбивають усі атаки ворога на цих напрямках.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"Незважаючи на спроби прорвати українську оборону та набрати обертів, Росія, швидше за все, має намір вийти за межі Ізюму для захоплення міст Краматорськ та Сєверодонецьк. Захоплення цих міст зміцнить позиції російських військових", - йдеться у повідомленні Міноборони Великобританії.

Окупація цих міст, як зазначають в оборонному відомстві, може зміцнити російський військовий контроль над північно-східним Донбасом та стати плацдармом для їх зусиль щодо відсікання українських сил у регіоні.

Розвідка також повідомляє, що Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом, намагаючись просунутися у напрямку північної частини Донбасу.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські військові активно наступають на Донбасі. Так, на Лиманському напрямі Росія атакувала позиції ЗСУ на рубежі біля Лимана, в той же час на Сєвєродонецькому напрямку росіяни намагаються захопити Рубіжне.

Крім того, окупаційні війська не припиняють атакувати Сєверодонецьк та інші населені пункти Луганської області.