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Армія РФ цілодобово штурмує Сєвєродонецьк - горять будинки та склади

Армія РФ цілодобово штурмує Сєвєродонецьк - горять будинки та склади

Окупаційні війська не припиняють атакувати Сєверодонецьк та інші населені пункти Луганської області. Щодня під обстріл потрапляють житлові будинки, але точну кількість будинків, що згоріли, неможливо встановити, оскільки бої йдуть цілодобово.

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Про це 3 травня повідомив голова Луганської воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Фото 2 — Армія РФ цілодобово штурмує Сєвєродонецьк - горять будинки та склади
Фото 3 — Армія РФ цілодобово штурмує Сєвєродонецьк - горять будинки та склади
Фото 4 — Армія РФ цілодобово штурмує Сєвєродонецьк - горять будинки та склади
Фото 5 — Армія РФ цілодобово штурмує Сєвєродонецьк - горять будинки та склади
Фото 6 — Армія РФ цілодобово штурмує Сєвєродонецьк - горять будинки та склади
Фото 7 — Армія РФ цілодобово штурмує Сєвєродонецьк - горять будинки та склади

Відомо, що п'ять будинків росіяни пошкодили у Сєверодонецьку, у Гірській громаді – не менше 12. Ще 10 будинків згоріло в Оріховому, 2 – у Золотому.

"Сєверодонецьк за добу витримав вісім артилерійських обстрілів росіян. Ще минулої ночі пошкодження отримали три будинки в старих районах міста. Вже вдень спалахнуло складське приміщення і сталося потрапляння ще у дві багатоповерхівки", - розповів Гайдай.

Загалом 2 травня росіяни 25 разів відкривали вогонь із житлових масивів Луганської області. Найбільше – по Сєверодонецьку, Рубіжному, Попасній, Гірській громаді. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За інформацією Генштабу, на Сєверодонецькому напрямку основні зусилля росіян зараз спрямовані на повне захоплення Рубіжного.

Автор:
Віта Молодан