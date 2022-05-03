Армия РФ круглосуточно штурмует Северодонецк — горят дома и склады

Оккупационные войска не прекращают атаковать Северодонецк и другие населенные пункты Луганской области. Ежедневно под обстрел попадают жилые дома, но точное количество сгоревших домов невозможно установить, так как бои идут круглосуточно.

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Об этом 3 мая сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Известно, что пять домов россияне повредили в Северодонецке, в Горной общине – не менее 12. Еще 10 домов сгорело в Ореховом, 2 – в Золотом.

"Северодонецк за сутки выдержал восемь артиллерийских обстрелов россиян. Еще минувшей ночью повреждения получили три дома в старых районах города. Уже днем загорелось складское помещение и произошло попадание еще в две многоэтажки", — рассказал Гайдай.

В целом 2 мая россияне 25 раз открывали огонь по жилым массивам Луганской области. Больше всего – по Северодонецку, Рубежному, Попасной, Горной общине. Информация о пострадавших уточняется.

По информации Генштаба, на Северодонецком направлении основные усилия россиян сейчас направлены на полный захват Рубежного.