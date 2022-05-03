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Армия РФ круглосуточно штурмует Северодонецк — горят дома и склады
Оккупационные войска не прекращают атаковать Северодонецк и другие населенные пункты Луганской области. Ежедневно под обстрел попадают жилые дома, но точное количество сгоревших домов невозможно установить, так как бои идут круглосуточно.
Об этом 3 мая сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
Известно, что пять домов россияне повредили в Северодонецке, в Горной общине – не менее 12. Еще 10 домов сгорело в Ореховом, 2 – в Золотом.
"Северодонецк за сутки выдержал восемь артиллерийских обстрелов россиян. Еще минувшей ночью повреждения получили три дома в старых районах города. Уже днем загорелось складское помещение и произошло попадание еще в две многоэтажки", — рассказал Гайдай.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В целом 2 мая россияне 25 раз открывали огонь по жилым массивам Луганской области. Больше всего – по Северодонецку, Рубежному, Попасной, Горной общине. Информация о пострадавших уточняется.
По информации Генштаба, на Северодонецком направлении основные усилия россиян сейчас направлены на полный захват Рубежного.